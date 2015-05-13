За минувшие сутки более 4,9 тыс. петербуржцев привились от коронавируса

Записаться на прививку можно по телефону "122".

За последние 24 часа в Петербурге впервые привились коронавируса 4 959 человек. Так, в городе прошли первый этап вакцинации от COVID-19 свыше 1,6 млн горожан. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией в воскресенье, 17 октября.

Вторую прививку сделали еще 9 149 жителей Северной столицы. Теперь в городе полностью завершили вакцинацию 1,7 млн человек.

Напомним, что записаться на прививку можно по телефону "122" или на сайте "Здоровье петербуржца". Запас вакцины на сегодня составляет 893,8 тыс. доз.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге не хватило финансирования на исследования капель от COVID-19.

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