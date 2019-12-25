За минувшие сутки более 10 тыс. петербуржцев сделали прививку от коронавируса

Запись на вакцинацию осуществляется по телефону "122" и на сайте "Здоровье петербуржца".

За последние 24 часа в Северной столице первый этап вакцинации прошли 3 177 человек. Теперь в городе первично привито 1,5 млн жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом 26 сентября.

Еще 7 979 тыс. человек сделали вторую прививку от COVID-19. Таким образом, в Петербурге 1,6 млн граждан полностью привиты.

Запас вакцины на сегодняшний день составляет 728 тыс. комплектов. В 172 медицинских пунктах города можно получить дозу препарата от вируса. Запись на вакцинацию осуществляется по телефону "122" и на сайте "Здоровье петербуржца".

Ранее на Piter.tv сообщили, что около 75% коечного фонда для пациентов с коронавирусом занято в Петербурге.

Фото: Piter.tv