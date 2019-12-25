За месяц с петербургских улиц собрали более 988 тысяч кубометров снега

За сутки в городе выпало более 8 сантиметров осадков.

С конца ноября с петербургских улиц собрали и вывезли более 988 тысяч кубометров снега. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

В Петербург вернулись морозы, а вместе с ними и снегопад. За сутки в городе выпало более 8 сантиметров осадков, а всего с начала зимнего сезона – почти 70 сантиметров.

Минувшей ночью город приводили в порядок 1119 единиц техники, в том числе 184 погрузчика и 263 самосвала. Днем улицы убирают 1063 машины, из них 166 погрузчиков и 210 самосвалов. В комитете добавили, что круглосуточно город чистят от снега более 1000 единиц техники дорожных предприятий.

Ранее вице-губернатор Петербурга перечислил лучшие и худшие районы по уборке снега. Власти Петербурга планируют использовать превентивные меры, в частности напоминать о штрафах от ГАТИ или ГЖИ, в случае не уборки территорий и крыш от снега и наледи.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга