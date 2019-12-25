За майские праздники в Петербурге и Ленобласти обезвредили более десятка снарядов

Житель Ленобласти обнаружил авиационную бомбу на своем земельном участке.

За несколько майских дней специалисты-взрывотехники ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти более 10 раз выезжали на заявки по обнаружению подозрительных предметов.

В поселке Володарский в Красносельском районе был найден 152-мм артиллерийский снаряд времен войны. В поселке Дубровка Всеволожского района группа разминирования изъяла для уничтожения миномётную мину калибром 81 мм.

Минометные мины обследовали в поселке Красный Бор и в деревне Померанье Тосненского района. В Выборгский район специалисты ОМОН выезжали дважды. Они забрали ржавую осколочную гранату Ф-1 и авиационную бомбу АО-15. Вторую заявитель обнаружил на своем земельном участке.

Несколько боеприпасов было найдено поисковым отрядом в Кировском районе Ленобласти, а также в Ломоносовском.

На территории Петербурга росгвардейцы изъяли пустой корпус артиллерийского снаряда калибром 76 мм в поселке Александровка Пушкинского района, корпус 105-мм артснаряда на Челябинской улице в Красногвардейском районе и пустой корпус дымовой шашки на Московском проспекте. Она предназначалась для игры в страйкбол.

Все потенциально опасные предметы вывезли на полигон для уничтожения.

Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО