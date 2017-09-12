Как сообщает "Фонтанка", Московский районный суд рассмотрит дело петербуржца, которого обвиняют в незаконном проведении азартных игр.
29-летнему жителю Петербурга вменяют п. "а" ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершённое группой лиц по предварительному сговору).
По данным следствия, в одной из квартир на улице Орджоникидзе было настоящее подпольное казино, к котором находилось 20 игровых автоматов. Работа обвиняемого заключалась в приеме клиентов, учете ставок, выдаче денег и т.д. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
Сегодня, 18:01
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В Петербурге будут судить организатора подпольного казино на Орджоникидзе
Московский районный суд рассмотрит дело петербуржца, которому вменяют незаконное проведение азартных игр.
Как сообщает "Фонтанка", Московский районный суд рассмотрит дело петербуржца, которого обвиняют в незаконном проведении азартных игр.