Петербурженка получила 4,5 года за хищение 50 миллионов у пенсионеров

Куйбышевский райсуд приговорил петербурженку за хищение крупной суммы денег.

Сегодня, 15 февраля, Куйбышевский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Ольги Полянской. Суд приговорил её к 4,5 годом колонии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Она обвиняется по делу о мошенничестве с использованием финансовой пирамиды на 50 млн рублей. Было установлено, что пирамида действовала с ноября 2005 года по май 2008 года в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске и Челябинске. Полянская признана виновной в совершении четырех преступлений в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Действия Полянской были направлены на извлечение прибыли путем обмана неопределенного круга лиц, в основном пожилых людей. В результате были похищены денежные средства более 350 потерпевших на общую сумму около 50 млн рублей. В дальнейшем деньги были использованы как в личных целях, так и для продолжения незаконной деятельности. Уточнили в ведомстве

Суд назначил Полянской наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.