В Петербурге за год смертность выросла почти на 23%

Коронавирус стал причиной смерти в 15,3% случаев.

Рост смертности в Петербурге по итогам 2020 года составил от 22,4 до 22,9%, по различным оценкам. Об этом на заседании правительства Петербурга сообщил председатель Комздрава Дмитрий Лисовец.

Коронавирус стал причиной смерти в 15,3% случаев. При этом чаще всего в прошлом году в Петербурге умирали от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Наибольший урон COVID-19 нанес старшему поколению. Среди умерших в 2020 году женщин доля тех, кому за 65 лет, составила 90%. Среди мужчин этот показатель – 78%.

Согласно данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 355 278 случаев заражения COVID-19. От инфекционного заболевания скончались 10 560 человек, выздоровели 272 134 человека.

В Петербурге в 2020 году от коронавируса умерли восемь рожениц.

Фото: Piter.tv