В Петербурге в 2020 году от коронавируса умерли восемь рожениц

Всего за год в городе зафиксировано 12 случаев материнских смертей.

В 2020 году в Петербурге зафиксировали 12 случаев материнских смертей. Причиной восьми из них стала коронавирусная инфекция. Все женщины умерли при родах. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранения Дмитрий Лисовец.

При этом в Петербурге сохранились одни из самых низких показателей младенческих смертей, по сравнению с другими городами России. В прошлом году зафиксировано 3,4 летальных случаев на 1 тысячу новорожденных. Это меньше чем в Москве (3,5), СЗФО (3,7) и в целом по стране (4,5)

В марте Минздрав РФ выпустил документ, в котором перечислены осложнения при беременности, вызванные коронавирусом. Прогноз для матери и ребенка во многом зависит от того, в каком триместре беременности женщина заразилась КОВИД. Также немаловажно, когда она начала лечение, образ жизни и наличие других болезней.

Ранее мы писали, что запасов вакцины от COVID-19 в Петербурге хватит на 10-11 дней.

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