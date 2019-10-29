За две недели в водоемах СЗФО погибли 33 человека

Спасатели напомнили о правилах безопасности.

За последние две недели на водоемах Северо-Западного федерального округа погибли 33 человека. Петербургские спасатели бьют тревогу, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Среди погибших также есть 10 детей. Несмотря на то, что в городе стоит жаркая погода, не стоит купаться в необорудованных для этого водоемах.

9 июня в карьере в парке Героев-пожарных утонул 13-летний подросток, 17 июня в Полюстровском парке во время купания захлебнулся 5-летний малыш, его удалось спасти. И это лишь некоторые трагические примеры, которые происходят в округе.

Спасатели просят родителей не оставлять своих детей без присмотра. Купаться следует только в специально оборудованных местах, и находиться в воде не более 10-15 минут, чтобы избежать переохлаждения тела. Также не нужно подплывать к идущим суднам и купаться в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте