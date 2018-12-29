Петербуржцы получили ответ на вопрос, касающийся больших коммунальных счетов в январе

Представители ГУП ВЦКП отметили, что в январских счетах учитывали расход тепловой энергии по отоплению, который был потреблен в декабре месяце.

В информационно-справочные службы ГУП ВЦКП поступило множество обращения от петербуржцев, которых интересует рост начислений платы за ЖКХ в январских счетах относительно декабря. Об этом сообщают представители вычислительного центра ГУП ВЦКП.

В вычислительном центре ГУП ВЦКП обрабатывают более 70% коммунальных платежей петербуржцев. Представители ГУП ВЦКП отметили, что в январских счетах учитывали расход тепловой энергии по отоплению, который был потреблен в декабре месяце.

Управляющие организации передают для расчета начислений показания общедомовых приборов учета после 25 декабря. Эти показания берутся в расчет, производятся начисления и в январских счетах у нас отражено потребление тепла в декабре. Александр Локтионов, заведующий отделом развития ГУП ВЦКП

То есть в счетах за декабрь учитывался объем тепловой энергии за ноябрь, а последний месяц осени был достаточно теплым. Это и повлияло на большую разницу счетов за декабрь 2018 и январь 2019.

Также следует учесть, что с 1 января в связи с увеличением ставки НДС увеличился ряд тарифов на 1,7 процента.

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