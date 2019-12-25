Из-за пандемии в Петербурге застряли 5 детей, рожденных суррогатными мамами для иностранцев

Один из них при этом заболел коронавирусом.

За последние два года петербургский рынок суррогатного деторождения пополнился миллиардом рублей от иностранцев. Основные заказчики эмбрионов с заданными параметрами — туристы из Китая. Для них Петербург играет немалую роль в регуляции народонаселения. Абсолютное большинство китайских клиентов уезжает с сыновьями. По данным "Фонтанки", в середине мая" в детской больнице № 17 остались 5 младенцев, которые не смогли улететь к родителям за границу из-за пандемии коронавируса.

В "мирное время" эта система поставлена на поток. Богатые иностранцы заказывают себе ребенка в России, платят немаленькую сумму "матерям", медицинским учреждениям и специальным "суррогатным" агентствам. После рождения малыша матери от них отказываются, ЗАГСы и суды оформляют права на новых родителей, и те увозят их домой.

Сейчас пятеро "китайских" детей находятся в больнице № 17 — как минимум до тех пор, пока их новым китайским родителям не дадут разрешение на въезд в Россию. Врачи рассказали, что при этом один младенец заболел коронавирусом и был направлен в специализированную больницу № 4.

Всего в России застряли около 50 младенцев, в основном, это дети китайцев, но есть дети австралийцев и филиппинцев.

Ранее протоиерей РПЦ назвал суррогатное материнство худшим из видов проституции.

Фото: pixabay