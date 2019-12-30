На новогодние праздники в Северную столицу приехали уроженцы Индии.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что иностранцы подали более 100 тысяч заявок на электронные визы в Петербург. Об этом сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".

"Введение механизма электронных виз – самая долгожданная и эффективная мера поддержки туристской отрасли, реализованная в прошлом году", —отметил председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.

Отмечается, что в новогодние каникулы больше всего Петербург посетило туристов из Индии.

Напомним, с 1 октября у жителей 53 иностранных государств появилась возможность приезжать в Петербург и область по новым правилам. Чиновники рассчитывают, что благодаря нововведению туристический поток в городе увеличится до 12 миллионов человек ежегодно.

Ранее мы сообщали о том, что почти две тысячи человек не пустили в Петербург по электронным визам.

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