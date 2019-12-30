В понедельник, 13 января, стало известно о том, что иностранцы подали более 100 тысяч заявок на электронные визы в Петербург. Об этом сообщают "Санкт-Петербургские ведомости".
"Введение механизма электронных виз – самая долгожданная и эффективная мера поддержки туристской отрасли, реализованная в прошлом году",
—отметил председатель Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич.
Отмечается, что в новогодние каникулы больше всего Петербург посетило туристов из Индии.
Напомним, с 1 октября у жителей 53 иностранных государств появилась возможность приезжать в Петербург и область по новым правилам. Чиновники рассчитывают, что благодаря нововведению туристический поток в городе увеличится до 12 миллионов человек ежегодно.
Ранее мы сообщали о том, что почти две тысячи человек не пустили в Петербург по электронным визам.
Фото:pixabay
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