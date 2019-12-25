За 900 млн рублей продают участок завода "Краснознамёнец" в Петербурге

Мощности НПП "Краснознаменёц" перебазированы, комплекс не используется по назначению с 2013 года.

В Красногвардейском районе Петербурга выставили на торги имущество научно-производственного предприятия "Краснознамёнец" и земельный участок общей площадью 34,8 гектара. Об этом Piter.tv сообщили в дочерней организации "Ростеха" "РТ-Капитал" в понедельник, 4 июля.

Начальная цена лота составляет 900 млн рублей. Заявки на участие принимаются до 5 августа, аукцион пройдет 9 августа, во вторник. Участок окружен с двух сторон рекой Охтой и Зыбиным ручьем, находится на Капсюльном шоссе, 44, в десяти километрах от центра города. Земля полностью готова к передаче инвестору. По словам директора департамента реализации активов "РТ-Капитал" Антона Кречина, помимо транспортной близости и сложившейся инфраструктуры района, к плюсам проекта можно отнести и благоприятную экологическую обстановку вокруг.

Добавим, что мощности НПП "Краснознаменёц" перебазированы, комплекс не используется по назначению с 2013 года.

Ранее "Литфонд" выставил на торги рукописи Гумилева. Издание "Романтические цветы: стихи" включает письмо поэта и два произведения.

Фото: rt-capital.ru