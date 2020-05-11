За 2 дня на нарушителей режима самоизоляции в Петербурге составили 181 протокол

Нарушители нашлись в скверах, парках, даже на детских и спортивных площадках.

За период с 9 по 10 мая в Петербурге правоохранительные органы составили 181 протокол об административных правонарушениях для тех, кто пренебрег режимом самоизоляции. Как сообщил "Петербургский дневник", нарушители статьи 8-6-1 нашлись в скверах, парках, на детских и спортивных площадках.

Отмечается, что с момента введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, было составлено 3800 протоколов об административных правонарушениях, среди них с 1 по 10 мая было составлено порядка 1000 протоколов.

Фото: Piter.tv