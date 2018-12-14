За 2019 год на Октябрьской железной дороге произошло 8 ДТП

Пострадали 6 человек, 1 из них погиб. Причина всех происшествий – попытка пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

С января по май 2019 года в границах Октябрьской магистрали произошло 8 ДТП, в которых пострадали 6 человек, 1 из них погиб. Об этом сообщает служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

По сравнению с таким же периодом в прошлом году, количество аварий снизилось в два раза. С январь по май 2018 года на железнодорожных переездах Октябрьской дороги произошло 15 ДТП. Причина всех происшествий – попытка пересечь железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

На территории Октябрьской железной дороги эксплуатируется 1401 железнодорожный переезд, 1068 переездов оборудованы автоматической переездной сигнализацией, все переезды имеют заградительную сигнализацию, электроосвещение, радиосвязь с дежурными по станциям. Водителям стоит строго соблюдать правила безопасности во избежание аварий на железнодорожных путях.

В скором времени РЖД и Смольный благоустроят территорию вдоль железных дорог.

Фото: Piter.tv; служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги