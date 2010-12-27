ЗСД перекрыли у съезда на Благодатную улицу

Внезапная пробка снова могла стать причиной автомобильных путешествий кубинского президента.

Около 16.00 28 октября автомобилисты, воспользовавшиеся ЗСД столкнулись с внеплановым перекрытием одного из съездов. Спуск на Благодатную улицу оказался закрытым, автомобили тут же встали в пробку. Об этом очевидцы написали в группу "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" ВКонтакте.

Пока одни водители возмущались в комментариях за закрывшуюся дорогу, путь по которой они уже успели оплатить, другие нашли возможную причину затора.

ждите холопы , Мигель Диас-Канеля Бермуде знакомится с городом. – Дмитрий Брагин

Приезд кубинского президента не в первый раз за день мешает петербуржцам. Для кортежей высокого гостя по городу то тут, то там перекрывают дороги.

Кубинский президент со вчерашнего дня погружает Петербург в пробки.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / ВКонтакте