ЗСД будут перекрывать во время Евразийского женского форума

Об этом сообщили в Telegram-канале магистрали.

В связи с проведением Евразийского международного форума прогнозируется перекрытие ЗСД для проезда участников и гостей события, – сообщают в Telegram-канале магистрали.

Возможны кратковременные ограничения движения на южном участке магистрали (от КАД Юг до наб. реки Екатерингофки и в обратном направлении). Ограничения вводятся профильными государственными органами на время прохождения организованных колонн и снимаются сразу по факту их проезда ЗСД

В пресс-службе также попросили учитывать данные обстоятельства при планировании маршрута и времени в пути, порекомендовали пользоваться навигационными сервисами и следить за обстановкой на дорогах.

Ранее мы писали, что на проводимый с 18-го по 20-е сентября Евразийский женский форум намерена приехать первая леди ЦАР.

Фото: Магистраль северной столицы – официальный сайт ЗСД Санкт-Петербург