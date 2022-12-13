ЗАГСы Ленобласти начали прием заявлений на регистрацию браков 8 июля

При этом бракоразводные процессы на этот день назначать не будут.

В День семьи, любви и верности, который в этом году выпадает на субботу, в Ленобласти будут регистрировать браки. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

С прошлого года День семьи, любви и верности указом президента Владимира Путина объявлен в России официальным праздником. <…> На уровне региона было принято решение, что регистрации в этом году будут проходить, несмотря на выходные дни. Николай Емельянов, зампредседателя правительства Ленобласти по социальным вопросам

Заявления на регистрацию уже принимают ЗАГСы во всех районах Ленинградской области. При этом бракоразводные процессы на этот день назначать не будут.

В 2022 году в День семьи, любви и верности в Ленобласти было зарегистрировано 156 браков, в то время как в другие дни регистрируют более 60 браков.

Фото: администрация Ленобласти