В США снимут ремейк южнокорейского фильма "Паразиты"

Фильм стал обладателем "Золотой пальмовой ветви" на фестивале в Каннах в 2019 году.

Во вторник, 2 июля, стало известно о том, что южнокорейский фильм "Паразиты" переснимут в США. Об этом сообщил американский портал IndieWire.

Напомним, что комедийно-драматический фильм режиссера Пон Чжун Хо получил "Золотую пальмовую ветвь" 72-го Каннского кинофестиваля в мае 2019 года.

По сюжету Семья Ки Тэка живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит нетривиальный способ решить проблемы своих родственников.

По словам главы CJ Entertainment Фрэнсиса Чунга, переговоры касательно ремейка находятся на ранней стадии.

Ранее мы сообщали о том, что кинокритик Антон Долин на премьере фильма "Паразиты" в Петербурге рассказал об особенностях корейского кино.

Фото: Кинопоиск