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Из ювелирного в Купчино днем вынесли два колье стоимостью 100 тысяч рублей
Сегодня, 9:15
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nastya960

Из ювелирного в Купчино днем вынесли два колье стоимостью 100 тысяч рублей

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Злоумышленник скрылся с места происшествия.

В Купчино посреди белого дня неизвестный украли из ювелирного магазина два колье стоимостью почти сто тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранительных органов, 26 февраля около двух часов дня в ювелирный салон на Бухарестской улице, 118, зашел неизвестный мужчина. Он воспользовался доверием 55-летнего продавца "Ювелир Карат", схватил два колье общей стоимостью 93 831 рублей и убежал.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Фото: pixabay

 

 

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Теги: вор, кража, ювелирные украшения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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