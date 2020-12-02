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Ювелирных дел мастера из Петербурга создали самый дорогой респиратор в мире

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Его стоимость равняется 10 млн рублей.

В Северной столице ювелиры создали самый дорогой респиратор 3М в мире. Об этом сообщили его создатели на странице Mozi Jewelry "ВКонтакте".

Себестоимость респиратора равняется 10 млн рублей. Изделие выполнено из белого золота и инкрустировано бриллиантами.

Идея создать драгоценный респиратор пришла к нам после того, когда в марте этого года весь мир накрыл локдаун, и все страны поочередно стали закрывать границы. Мы с командой хотели сделать что-то особенное, новое и безумное, то, что никто до нас еще не делал.

Mozi Jewelry.

Ювелиры отметили, что процесс изготовление был не из легких. Так, несколько недель ушло на моделирование проекта и поиски технических решений. Также во время работы специалисты рассчитывали усадку, а также стремились к уменьшению веса ювелирного изделия. В итоге респиратор весит 450 грамм. В него инкрустировано 3.750 камней. 

Отмечается, что респиратор уже выкупил частный коллекционер.

Ранее мы сообщали о том, что книжный магазин "Подписные издания" открыл второй этаж.

Видео:Mozi Jewelry/вк

Теги: коронавирус, масочный режим, ювелиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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