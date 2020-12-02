Ювелирных дел мастера из Петербурга создали самый дорогой респиратор в мире

В Северной столице ювелиры создали самый дорогой респиратор 3М в мире. Об этом сообщили его создатели на странице Mozi Jewelry "ВКонтакте".
Себестоимость респиратора равняется 10 млн рублей. Изделие выполнено из белого золота и инкрустировано бриллиантами.
Идея создать драгоценный респиратор пришла к нам после того, когда в марте этого года весь мир накрыл локдаун, и все страны поочередно стали закрывать границы. Мы с командой хотели сделать что-то особенное, новое и безумное, то, что никто до нас еще не делал.
Mozi Jewelry.
Ювелиры отметили, что процесс изготовление был не из легких. Так, несколько недель ушло на моделирование проекта и поиски технических решений. Также во время работы специалисты рассчитывали усадку, а также стремились к уменьшению веса ювелирного изделия. В итоге респиратор весит 450 грамм. В него инкрустировано 3.750 камней.
Отмечается, что респиратор уже выкупил частный коллекционер.
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Видео:Mozi Jewelry/вк
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