Книжный магазин "Подписные издания" открыл второй этаж

Магазин обзавелся вторым этажом с двумя залами, парадной лестницей и собственным замком.

Днем во вторник, 1 декабря, на странице книжного магазина "Подписные издания", сообщили, что магазин расширился со 145 до почти 600 квадратных метров.

Магазин планировал расширение еще летом и, несмотря на коронавирус, менять свои планы не стал. Теперь у "Подписных" появился второй этаж с двумя залами, парадная лестница и собственный замок. Посетители смогут подняться на второй этаж по отдельной лестницы с улицы, либо из главного зала. В будущем можно будет пользоваться лифтом.

Теперь наверху располагаются издания по искусству, лайфстайлу, кулинарии, фотографии и архитектуре. Большой зал можно трансформировать в лекторий. Также там появилось детское место с деревянным замком до потолка, однако он станет доступен после снятия коронавирусных ограничений. Зону продолжат изменять: скоро там появятся растения, а также зона отдыха.

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Фото: vk.com/izdaniya