Юрист рассказал, какие вопросы волнуют людей и бизнес во время пандемии

Piter.TV узнал, какие темы волнуют людей в это непростое время.

Мы поговорили с юристом, адвокатом адвокатской палаты Санкт-Петербурга Александром Передруком о проблемах, которые волнуют людей и бизнес во время карантина. Оказалось, что люди продолжают задавать вопросы об экономических мерах и возвращении домой из зарубежных стран.

Вопросов большое количество. Эта ситуация абсолютно беспрецедентная, особенно по части экономических мер, связанных с арендой помещения, с продолжением действительности различных организаций. Очень много вопросов, связанных с туризмом, в том числе с возможностью въехать и выехать из РФ. До сих пор очень актуальна проблема возвращения граждан домой, которые находились в отпуске в период введения ограничительных мероприятий. Александр Передрук, адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга

Предприниматели также часто обращаются к юристам для уточнения различных вопросов в сложившейся ситуации. Адвокат назвал самые популярные.

Фактически большинство организаций и юридических лиц не могут вести свою деятельность в течение 2 месяцев. Кроме вопросов, связанных с арендами, речь идет о различных налоговых послаблениях, которых практически нет, речь идет об оплатах простоев сотрудников или оплате им работы. Вопросы неустоек достаточно актуальны. Александр Передрук, адвокат адвокатской палаты Санкт-Петербурга

В интервью Piter.TV юрист ответил на самые актуальные вопросы о масочном режиме: могут ли людей оштрафовать на улице, кто имеет право это делать, можно ли заниматься спортом в маске, и есть ли послабления на ношение маски для людей с сердечными заболеваниями или аллергиями.

Видео: Piter.TV