Юрист объяснила, почему нельзя оставлять деньги, поступившие на вашу карту "по ошибке"

Злоумышленники "по ошибке" переводят деньги потенциальной жертве и потом просят отправить их обратно по другим реквизитами. Такая схема используется для незаконного снятия более крупной суммы и для отмывания денег, добытых незаконным способом.

В России набирает обороты новый вид мошенничества с "ошибочным" зачислением денег на банковскую карту, который может втянуть россиян в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Злоумышленники "по ошибке" переводят деньги потенциальной жертве и потом просят отправить их обратно по другим реквизитами. Такая схема используется для незаконного снятия более крупной суммы и для отмывания денег, добытых незаконным способом.

Еще злоумышленники могут перевести 10 тысяч рублей, но просят вернуть 9 тысяч, 1 тысячу просят оставить у себя за причиненные неудобства. После этого жертву начинают шантажировать статьей о незаконном обороте денежных средств.

Юрист и финансовый консультант Елена Феоктистова посоветовала не отправлять деньги обратно напрямую. Нужно позвонить в банк и сообщить об ошибочной транзакции на ваш счет. Человек, который посылал деньги, также обязан позвонить в банк. Только после подтверждения операции с обеих сторон, операция будет отменена.

Юрист уточняет, что игнорировать звонки от мошенников и просто оставлять деньги у себя нельзя. Если вы решите потратить незаконно полученные средства, это грозит взысканием неустойки за незаконный оборот денег. Необходимо позвонить в банк и отменить транзакцию.

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