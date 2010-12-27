Юный молдаванин изнасиловал школьницу на проспекте Большевиков

В Невском районе гражданин Молдовы изнасиловал школьницу.

Мигрант из Молдовы задержан сотрудниками полиции по обвинению в изнасиловании петербургской школьницы. В отношении преступника возбуждено уголовное дело.

Как стало известно, около часа дня 14 декабря в местную поликлинику обратилась юная пациентка. В сопровождении матери девочка призналась, что над ней надругались. С многочисленными ушибами мягких тканей лица и шеи пострадавшую направили в Детскую больницу номер пять имени Филатова. После оказания необходимой помощи школьницу отпустили домой.

Представителям закона жертва рассказала, что 11 декабря малознакомый юноша по имени “Андрей” совершил сексуальные действия насильственного характера. Инцидент произошел в квартире подозреваемого на проспекте Большевиков. По данному факту был задержан 19-летний иностранец, который ранее не привлекался.