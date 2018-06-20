Юные граждане Выборгского района получили первые паспорта

Поздравили ребят и их родителей с этим важным событием заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Евгений Шестаков, депутат города Выборга Светлана Шевченко.

В минувшую среду, 27 марта, в выставочном зале "Выборг - город воинской славы" состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов юным гражданам Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Поздравили ребят и их родителей с этим важным событием заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Евгений Шестаков, депутат города Выборга Светлана Шевченко.

Получение паспорта - это первый серьезный шаг во взрослую жизнь. Уверен, что вы достойно будете нести высокое звание гражданина Российской Федерации. сказал, обращаясь к подросткам, Евгений Шестаков

Заведующий выставочным залом "Выборг – город воинской славы" Владимир Быкачев напомнил, что 25 марта исполнилось девять лет со дня присвоения Выборгу почетного звания "Город воинской славы". Также он рассказал собравшимся о Героях Советского Союза, сражавшихся на выборгской земле, и наших земляках - Героях Российской Федерации.

Главный документ гражданина России сегодня получили семь юных жителей Выборгского района.

источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО