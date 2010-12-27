Фоторепортаж: в Выборге прошло торжественное вручение первых паспортов юным жителям города

Свои главные документы, удостоверяющие личность, юные выборжане получили в праздничной обстановке в присутствии родителей, братьев и сестер.

В минувший четверг, 1 октября, в Выборге состоялось вручение первых паспортов гражданина Российской Федерации юношам и девушкам, достигшим 14-летнего возраста. Свои главные документы, удостоверяющие личность, юные выборжане получили в праздничной обстановке в присутствии родителей, братьев и сестер.

Площадкой для проведения мероприятия стало здание Выборгского Совета молодежи. Основной целью торжественного вручения организаторы считают воспитание у подрастающего поколения чувства гордости, ответственности за свою страну, развитие патриотизма.

Мероприятие началось с праздничной концертной программы, приуроченной ко Дню народного единства. В исполнении ребят прозвучали военные песни и стихи. После Государственного Гимна Российской Федерации минутой молчания присутствующие выразили почтение тем, тех, кто освободил нашу страну и мир от фашизма.

Во время торжественной церемонии школьники старательно выводили свои подписи в новых документах и под громкие аплодисменты получили паспорта гражданина Российской Федерации.

Фото: Piter.TV