Юго-запад Петербурга стоял в колоссальных пробках с утра во вторник

Утро 12 сентября запомнится водителям Петербурга масштабными пробками на дорогах. На юго-западе города собрались длинные заторы.

С утра во вторник. 12 сентября, в городе собрались внушительные пробки. Больше всего заторов было на юго-западе Северной столицы. Некоторые водители даже бросали автомобили и пересаживались на метро, чтобы успеть по делам.

Нехарактерные для утреннего времени пробки собрались на проспекте Маршала Жукова и проспекте Стачек. Одними из загруженных улиц оказались Московское шоссе, Заневский проспект - проспект Косыгина в центр, проспект Славы - Народная улица к Московскому.

По оценке сервиса "Яндекс.Пробки", утренние заторы в городе потянули на 7 баллов. Это на два балла выше обычного показателя для этого времени.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург