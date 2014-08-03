Юбилейный вечер актера Виктора Бычкова

Встреча состоится в рамках "Ленфильм-клуба" в стенах киностудии 18 декабря. Мероприятие бесплатное.

В киностудии "Ленфильм" 18 декабря в 19:00 начнется юбилейная встреча с актером Виктором Бычковым, которому в этом году исполнилось 70 лет.

Бычков известен благодаря ролям в комедийных фильмах Александра Рогожкина – "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки" и "Особенности национальной охоты в зимний период". Кроме того фильмография актера представлена и такими лентами, как "Банкрот", "Собачий пир", "Мисс миллионерша", "Чекист", "Жизнь с идиотом", "Третья планета", "Операция "С Новым годом!".

На встрече с Виктором Бычковым пройдет Q&A и показ одного из фильмов с его участием.

Фото: Киностудия "Ленфлильм" / Михаил Ряховский