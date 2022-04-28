Прибывший после заключения в США российский летчик поделился первыми эмоциями.

Константин Ярошенко считает, что отбыл почти 12 лет срока ни за что. Соответствующее видео с прибывшим в РФ гражданином страны опубликовала в собственном Telegram-канале журналистка Ольга Скабеева. Напомним, что накануне россиянина обменяли на американца Тревора Рида.

Двенадцать лет ни за что! Наручники, вот такая скоба, цепь закрывается. Руки никуда не двигаются. Говорю: "Ну, отпусти, мне больно". Константин Ярошенко, летчик

Ранее адвокат Алексей Тарасов сообщил, что состояние здоровья Константина Ярошенко оставляет желать лучшего, но в ближайшее время ему должны оказать всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что действовавшие под прикрытием сотрудники американского управления по борьбе с наркотиками якобы уличили подозреваемого в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина из Либерии. Впоследствии российская сторона передавала в Вашингтон запросы на выдачу Константина Ярошенко, однако получала отказ.

МИД России сообщил об обмене осужденного Рида на летчика Ярошенко.

Видео: Telegram / РИА Новости

