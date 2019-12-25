Захарова: в судьбе Ярошенко огромную роль сыграло посольство РФ в США

В МИД РФ рассказали о сложностях, с которым летчик столкнулся в заключении.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что в судьбе летчика Константина Ярошенко огромную роль сыграло посольство России в США. Такие сведения чиновница предоставила в рамках эфира проекта "Соловьев Live". Она подчеркнула, что на протяжении всех 12 лет заключения гражданина РФ дипломаты предпринимали усилия по его освобождению.

По прилете он позвонил и передал слова благодарности всем сотрудникам МИД России, но в первую очередь он сказал, что благодарен нашей стране. Двенадцать лет за него боролись. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова отметило, что российское посольство в Вашингтоне следило не просто за судьбой Ярошенко не просто из газет или из общения с женой, а в практическом плане. Ежедневно американской стороне отправлялись ноты протеста, писались письма в администрацию тюрьмы, планировались посещения. В МИД РФ подчеркнули, что в США летчик прошел через тяжелые испытания несмотря на то, что США якобы занимаются вплотную правами человека.

Ему не давали анальгетик, когда он лишался зубов. Он просил в связи с обострением и появлением новых болезней оказать элементарную медицинскую помощь… Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Она напомнила, что простейшая операция, которая избавляет человека от огромных мучений, была предоставлена россиянину только после того, как в ходе переговоров Сергея Лаврова с его американским коллегой был передан целый пакет документов.

Ярошенко считает, что отбыл почти 12 лет срока ни за что.

Фото и видео: Вконтакте / Соловьев live

