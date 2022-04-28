МИД России сообщил об обмене осужденного Рида на летчика Ярошенко

Россиянин вернулся в Москву после 12-летнего срока заключения.

МИД России сообщил об обмене осужденного американца Рида на летчика Ярошенко. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства. Дипломаты отметили, что между Вашингтоном и Москвой совершен длительный переговорный процесс, который 27 апреля 2022 года завершился возвращением на Родину гражданина РФ.

Состоялся обмен Тревора Рауди Рида на Константина Ярошенко, который американским судом в 2010 году был приговорен к 20 годам лишения свободы. пресс-служба МИД РФ

Уточняется, что американского гражданина Рида доставили в российский аэропорт "Внуково", откуда он вылетел в США. Супруга Ярошенко заметила, что ее муж летел в столицу из Турции. Ранее мужчину осудили за торговлю наркотиками. Он был арестован в мае 2010 года на территории Либерии, после чего вывезен в США. Россиянин говорил о пытках, избиениях, удушении, лишении сна и о голоде. Константин Ярошенко не стал признавать вину на судебном процессе.

Пентагон не стал комментировать информацию об обмене бывшего морпеха США Рида.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости