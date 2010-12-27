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Предприниматели Японии инвестируют в Петербург
Сегодня, 12:18
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nastya960

Предприниматели Японии инвестируют в Петербург

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Вопросы предпринимательства обсудили в рамках XII Петербургского международного инновационного форума. 

В Петербурге в 2020 году могут открыть Международный центр восточных единоборств, качественные рестораны японской кухни и начать производить традиционный напиток саке. Все эти вопросы обсудили в рамках XII Петербургского международного инновационного форума. 

Гостям форума рассказали о правилах вложения денег в земельные участки и здания, а также о приоритетных направлениях развития Петербурга. Некоторые компании Япония уже заинтересованы в открытии бизнеса в Северной столице. Заинтересованной стороне для ознакомления будут направлены все документы для ознакомления, затем диалог будет продолжен.  

Япония намерена настойчиво продолжать переговоры с Россией для решения вопроса по Курилам.

Теги: бизнес, инвестиции, япония
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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