Предприниматели Японии инвестируют в Петербург

Вопросы предпринимательства обсудили в рамках XII Петербургского международного инновационного форума.

В Петербурге в 2020 году могут открыть Международный центр восточных единоборств, качественные рестораны японской кухни и начать производить традиционный напиток саке. Все эти вопросы обсудили в рамках XII Петербургского международного инновационного форума.

Гостям форума рассказали о правилах вложения денег в земельные участки и здания, а также о приоритетных направлениях развития Петербурга. Некоторые компании Япония уже заинтересованы в открытии бизнеса в Северной столице. Заинтересованной стороне для ознакомления будут направлены все документы для ознакомления, затем диалог будет продолжен.

Япония намерена настойчиво продолжать переговоры с Россией для решения вопроса по Курилам.