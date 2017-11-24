Yanny или Laurel? А что слышится вам?

Некоторые отмечают, что позже начинают слышать и то, и другое

По Сети ходит короткий вирусный аудиофайл, который обнаружили пользователи Reddit.

В аудио мужчина произносит имя, которое некоторые слышат как Янни, а другие — Лорел. Со временем кто-то начинает слышать поочередно оба имени.

Журналисты издания The Verge предпололожили, что разные имена люди слышат из-за низких и высоких звуковых часто. "Янни" — это высокие частоты, а "Лорел" — низкие.

С возрастом люди теряют чувствительность к высоким частотам, поэтому многие взрослые будут слышать "Лорел", а дети и подростки — "Янни". Пользователи, которые одинаково воспринимают и низкие, и высокие частоты, будут поочередно слышать оба имени. Ларс Рике, доцент факультета нейронауки в Университете Маастрихта.

На изменение частот может влиять и аппаратура, на которой воспроизводится аудио.

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