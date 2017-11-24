Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Мировые новости
Сегодня, 18:22
0
nastya960
150
Код вставки плеера

Yanny или Laurel? А что слышится вам?

0
 
 

Некоторые отмечают, что позже начинают слышать и то, и другое

По Сети ходит короткий вирусный аудиофайл, который обнаружили пользователи Reddit. 

В аудио мужчина произносит имя, которое некоторые слышат как  Янни, а другие — Лорел. Со временем кто-то начинает слышать поочередно оба имени. 

Журналисты издания The Verge предпололожили, что разные имена люди слышат из-за низких и высоких звуковых часто. "Янни" — это высокие частоты, а "Лорел" — низкие.

С возрастом люди теряют чувствительность к высоким частотам, поэтому многие взрослые будут слышать "Лорел", а дети и подростки — "Янни". Пользователи, которые одинаково воспринимают и низкие, и высокие частоты, будут поочередно слышать оба имени.

Ларс Рике, доцент факультета нейронауки в Университете Маастрихта.

На изменение частот может влиять и аппаратура, на которой воспроизводится аудио.

Видео: Вконтакте  

Теги: laurel , yanny , аудио , вирусное видео
Категории: Мировые новости

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5