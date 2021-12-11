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В Янино-1 в 2025 году появится детский сад на 240 мест
Сегодня, 16:26
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Янино-1 в 2025 году появится детский сад на 240 мест

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Здесь откроются 12 групп, включая 2 ясельные на 40 детей. 

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство детского садика на 240 мест рядом с Ясной улицей в Янино-1. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Застройщик предусмотрел для детей саночно-колясочные, игровые, кружковые помещения, кабинет логопеда, физкультурный и музыкальный залы, помещение для учебных занятий. Для активных и развивающих игр детские ячейки оснастят методической мебелью: столами для дидактического обучения детей счету и геометрическим формам. 

Завершить работы планируется осенью 2025 года на территории ЖК "Расцветай Янино". Здесь откроются 12 групп, включая 2 ясельные на 40 детей. 

Фото: администрация Ленобласти

Теги: детский сад
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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