В Янино-1 в 2025 году появится детский сад на 240 мест

Здесь откроются 12 групп, включая 2 ясельные на 40 детей.

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство детского садика на 240 мест рядом с Ясной улицей в Янино-1. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Застройщик предусмотрел для детей саночно-колясочные, игровые, кружковые помещения, кабинет логопеда, физкультурный и музыкальный залы, помещение для учебных занятий. Для активных и развивающих игр детские ячейки оснастят методической мебелью: столами для дидактического обучения детей счету и геометрическим формам.

Завершить работы планируется осенью 2025 года на территории ЖК "Расцветай Янино". Здесь откроются 12 групп, включая 2 ясельные на 40 детей.

Фото: администрация Ленобласти