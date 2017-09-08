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Якутск ушел под воду после аномального ливня

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Все коммунальные службы города ликвидируют последствия выпавших осадков

 Накануне Якутск накрыл мощный ливень, который продолжался несколько часов.

За сутки на город выпала месячная норма осадков, что составило 33 мм. Ливневые стоки не справлялись с таким количеством воды, и город ушел под воду. Были затоплены дороги, придомовые территории, подвальные и первые этажи зданий и сооружений.

Мэрия города вывела все коммунальные службы города для ликвидации последствий разгула стихии. За ночь с помощью спецтехники была откачана вода, которая скопилась в городе на центральных улицах. Утром коммунальные службы продолжили работу на остальных затопленных улицах.

Фото и видео: ВК, Новости Якутска

Теги: видео , ливни , новости регионов , погода , якутск
Категории: Лента новостей Новости России Общество

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