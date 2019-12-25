Якубович проведет татарское "Поле чудес"

Темой передачи станет 100-летие ТАССР.

В пятницу, 16 октября, в эфир Первого канала выйдет очередной выпуск "Поле чудес". В этот раз он будет посвящен 100-летию Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР).

Студия будет украшена татарстанской национальной символикой с изображением главных достопримечательностей Казани – мечети Кул Шариф и башни Сююмбике. Вращающийся барабан будет заполнен татарскими национальными блюдами.

Съемки передачи состоялись 26 сентября. Участие в них принял заслуженный артист России, народный артист Татарстана Георгий Ибушев. Татарское "Поле чудес" выйдет в эфир в 19:40 мск.

Ранее бывшие участники "Поля чудес" обвинили редакцию в обмане зрителей.

Фото: Instagram / dkneftche