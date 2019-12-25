Якубович прокомментировал смену ведущего шоу "Поле Чудес" на Первом канале

Он считает, что программа продолжит существовать и без него.

Ведущий капитал-шоу "Поле чудес" на Первом канале Леонид Якубович прокомментировал возможную смену ведущего программы. По его словам, такой вариант развития событий имеет место быть. Об этом пишет Telegram-канал "Подъем".

"Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет", - заявил Якубович, добавив, что судьба шоу зависит от интереса со стороны зрителей.

25 октября капитал-шоу "Поле чудес" исполнилось 30 лет. Это один из самых долгоиграющих проектов на российском телевидении. Фразы Якубовича "Вращайте барабан", "Приз – в студию", "Есть такая буква" стали визитными карточками программы и превратились в мемы.

В июле текущего года в сети появились слухи, что Якубович собирается уйти из "Поля чудес". Ведущий опроверг их. За годы работы над программой у Якубовича сложился образ "бесконечного весельчака", что не устраивает его. "Но с этим ничего поделать нельзя. Это такое сложившееся за 30 лет амплуа", - отметил ведущий.

Фото: Instagram / yakubovitch