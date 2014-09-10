На 13 маршрутах электропоездов "Ласточка" пассажиры могут воспользоваться бесплатным доступом в интернет и информационно-развлекательным ресурсом "Lastochka.Center".

В "Ласточках" СЗППК за полгода Wi-Fi воспользовались более 216 тысяч пассажиров. С помощью Wi-Fi было скачено и отправлено 32 тысячи 218 гигабайт информации. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

На 13 маршрутах электропоездов "Ласточка" пассажиры могут воспользоваться бесплатным доступом в интернет и информационно-развлекательным ресурсом "Lastochka.Center".

В "Lastochka.Center" можно найти разнообразный лицензионный контент: 16 художественных фильмов, информацию о туристических маршрутах, широкий выбор современной и классической музыки, популярные электронные и аудио книги.

В июле на ОЖД перевозки пассажиров выросли на 12,3%.

Фото: Telegram / АО "СЗППК"