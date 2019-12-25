Warner Bros. снимет два мультфильма по комиксу "Бэтмен. Долгий Хеллоуин"

Мультфильмы выйдут летом и осенью 2021 года.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что Warner Bros. готовит к производству две анимации по комиксу "Бэтмен. Долгий Хеллоуин". Об этом сообщил CBR со ссылкой на DC FanDome.

В сюжете новых мультфильмов история ранних лет Брюса Уэйна. Зрителям покажут как Темный рыцарь будет пытаться поймать убийцу, совершающего преступления по праздникам. Напомним, что авторами оригинальной истории стали Джеф Лоэб и Тим Сейл.

Анимации выйдут летом и осенью 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что стриминговый сервис Netflix выпустит новую комедию с Райаном Рейнолдсом.

Фото:бэтмен/вк