Warner Bros. снимет два мультфильма по комиксу "Бэтмен. Долгий Хеллоуин"

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что Warner Bros. готовит к производству две анимации по комиксу "Бэтмен. Долгий Хеллоуин". Об этом сообщил CBR со ссылкой на DC FanDome.
В сюжете новых мультфильмов история ранних лет Брюса Уэйна. Зрителям покажут как Темный рыцарь будет пытаться поймать убийцу, совершающего преступления по праздникам. Напомним, что авторами оригинальной истории стали Джеф Лоэб и Тим Сейл.
Анимации выйдут летом и осенью 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что стриминговый сервис Netflix выпустит новую комедию с Райаном Рейнолдсом.
Фото:бэтмен/вк
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