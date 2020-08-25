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Warner Bros. опубликовала финальный трейлер "Довода" Кристофера Нолана

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Зрителям показали новые сцены.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что Warner Bros. опубликовала финальный трейлер "Довода" Кристофера Нолана. Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании.

В центре сюжета киноленты — мир международного шпионажа. Главный герой охотится на выходца из России, способного контактировать с будущим. Остальные подробности не раскрываются. 

Главные роли достались Джону Дэвиду Вашингтону и Роберту Паттинсону. Кроме того, в фильме прозвучит песня, которую специально записал рэпер Трэвис Скотт.

Премьера в России состоится 3 сентября 2020 года.

Ранее мы сообщали о том, что появились первые отзывы на фильм "Довод" Кристофера Нолана.

Видео:Warner Bros./YT

Теги: warner bros, кристофер нолан, трейлер довода
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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