Взяточник отделался штрафом за переданные полицейскому деньги

Взяткой мужчина хотел отменить проверку табачной лавки.

Прокуратура Красносельского района назначила взяточнику Акберу Байрамову штраф в 120 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчину признали виновным в даче взятки за незаконные действия.

Суд установил, что в минувшем апреле Байрамов, находясь у магазина "Народный Фермер", дал полицейскому 15 тысяч рублей. Деньги были платой за отмену проверки в табачной лавке ИП "Романенко В.Н", где незаконно хранили и продавали немаркированную или маркированную за границей табачную продукцию. После передачи денег, за которой наблюдали сотрудники правоохранительных органов, злоумышленника задержали.

Приговор в законную силу еще не вступил.

Также мы рассказывали, что сотрудник "ОЖД" подсматривал за своими коллегами в туалете с помощью видеонаблюдения.

Фото: Piter.TV