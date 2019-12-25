Сотрудник "ОЖД" подсматривал за своими коллегами в туалете с помощью видеонаблюдения

Материалы уголовного дела рассмотрит суд.

Мужчина установил в служебном туалете Октябрьской железной дороги видеокамеру, чтобы следить за сотрудницами компании. Теперь злоумышленник предстанет перед судом, сообщила пресс-служба Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Водитель Волховстроевской дистанции гражданских сооружений ОАО "РЖД" обвиняется в нарушении неприкосновенности частной жизни. Следствие установило, что мужчина неоднократно устанавливал в помещении туалетной комнаты средство видеофиксации для удовлетворения своих сексуальных потребностей. Он вторгся в частную жизнь 18 сотрудниц дистанции.

У обвиняемого провели обыски, а также сексолого-психиатрическую судебную экспертизу. Мужчина признал свою вину.

Материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.

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