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В парке "Александрино" студенту разорвало руку петардой
Сегодня, 12:17
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lesjasap
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В парке "Александрино" студенту разорвало руку петардой

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На проспекте Ветеранов юноша пострадал от найденной на земле петарды.

Студенту индустриально-строительного колледжа оторвало руку петардой во время прогулки по парку “Александрино”. Пациента с рваными ранами и взрывной травмой доставили в институт травматологии и ортопедии имени Вредена.
 
Сообщается, что инцидент произошел днем 29 декабря. Молодой человек шел по парку в районе проспекта Ветеранов. На пути он нашел петарду на земле и решил отметить последний учебный день небольшим салютом. Однако, находка разорвалась в руках.
 
В настоящее время несовершеннолетний пациент госпитализирован. Медики обещают, что смогут собрать разорванную руку, хотя у петербуржца оторвало мизинец  безымянный палец.
Теги: парк александрино , петарда , проспект ветеранов , разорвало руку , травма
Категории: Новости СПб Происшествия

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