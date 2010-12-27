В парке "Александрино" студенту разорвало руку петардой

На проспекте Ветеранов юноша пострадал от найденной на земле петарды.

Студенту индустриально-строительного колледжа оторвало руку петардой во время прогулки по парку “Александрино”. Пациента с рваными ранами и взрывной травмой доставили в институт травматологии и ортопедии имени Вредена.

Сообщается, что инцидент произошел днем 29 декабря. Молодой человек шел по парку в районе проспекта Ветеранов. На пути он нашел петарду на земле и решил отметить последний учебный день небольшим салютом. Однако, находка разорвалась в руках.

В настоящее время несовершеннолетний пациент госпитализирован. Медики обещают, что смогут собрать разорванную руку, хотя у петербуржца оторвало мизинец безымянный палец.