Взрыв на заводе "Азот" в Пермском крае унес 3 жизни

Еще один пострадавший в больнице.

Сегодня утром, 6 мая, в Пермском крае произошел взрыв на заводе "Азот", погибли трое рабочих.

При проведении ремонтных работ на производстве аммиака филиала "Азот" АО "ОХК "УРАЛХИМ" произошел хлопок, разрушений нет. В результате несчастного случая погибли три человека. Один человек находится в больнице. Состояние пострадавшего оценивается как средней тяжести. По данным в соцсетях, хлопок раздался при открытии емкости с остатками аммиака режущим инструментом.

На месте создана специальная комиссия, которая занимается изучением всех обстоятельств ЧП. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Instagram