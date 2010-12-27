Вячеслав Макаров выразил соболезнования родным Караченцова

Председатель ЗакСа обратился с родственникам артиста после сведений о смерти Караченцова.

Председатель петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров выразил соболезнования семье погибшего народного артиста Николая Караченцова. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа. Депутат заметил, что считает актера человеком огромного таланта и невероятной силы духа.

На театральной сцене и на киноэкране он воплотил сотни ярких, незабываемых образов, запомнился каждому неповторимой манерой игры, искрометным юмором и подлинной сердечностью заметил Макаров

По мнению спикера, целая эпоха российского кино и театра была связана с фамилией Карачаенцова. Миллионы зрителей наблюдали за творческой деятельностью Николая Петровича.

Всю жизнь Николай Петрович был верен своему призванию, отдавая все душевные силы служению искусству. Память о нем навечно сохранится в наших сердцах. объявил парламентарий

Глава ЗакСа завершил обращение словам о том, что от имени всех членов парламента Санкт-Петербурга, он выражает соболезнования близким артиста.

Напомним, что композитор Елена Суржикова скорбит из-за смерти Николая Караченцова.

Фото: Piter.tv