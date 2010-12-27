Вячеслав Макаров принял эстафету огня зимней Универсиады в Северной столице

Председатель парламента Петербурга Вячеслав Макаров пробежал стометровку с факелом в руках и выступил с короткой речью.

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров поучаствовал в эстафете огня в рамках подготовки к зимней Универсиаде-2019, которая будет проходить в Красноярске. Факел парламентарию передала чемпионка мира по фигурному катанию Мария Петрова, Макаров пронес его вдоль Сенатской площади и Медного всадника.

По завершению пробежки факел был передан председателю Олимпийского совета города Юрию Авдееву.

Как рассказал Макаров, спортивное событие имеет огромное значение для Петербурга и его жителей.

"Принимая эстафету Огня Универсиады, мы хотим сказать вам, молодые спортсмены: вы продолжатели великих олимпийских традиций Ленинграда-Санкт-Петербурга. Сто пятьдесят олимпийских чемпионов подготовил и воспитал наш любимый город", — сказал парламентарий.

Отметим, что Петербург вошел в тридцатку городов-участников эстафеты, наряду с Москвой, Симферополем, Ростовом-на-Дону и Грозным. Универсиада-2019 стартует 2 марта.

Фото: ЗакС Петербурга