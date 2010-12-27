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Вячеслав Макаров принял эстафету огня зимней Универсиады в Северной столице
Вчера, 17:25
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TretyakovaS
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Вячеслав Макаров принял эстафету огня зимней Универсиады в Северной столице

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Председатель парламента Петербурга Вячеслав Макаров пробежал стометровку с факелом в руках и выступил с короткой речью.

Спикер петербургского ЗакСа  Вячеслав Макаров поучаствовал в эстафете огня в рамках подготовки к зимней Универсиаде-2019, которая будет проходить в Красноярске. Факел парламентарию передала чемпионка мира по фигурному катанию Мария Петрова, Макаров пронес его вдоль Сенатской площади и Медного всадника.

По завершению пробежки факел был передан председателю Олимпийского совета города Юрию Авдееву.

Как рассказал Макаров, спортивное событие имеет огромное значение для Петербурга и его жителей. 

"Принимая эстафету Огня Универсиады, мы хотим сказать вам, молодые спортсмены: вы продолжатели великих олимпийских традиций Ленинграда-Санкт-Петербурга. Сто пятьдесят олимпийских  чемпионов подготовил и воспитал наш любимый город", — сказал парламентарий. 

Отметим, что Петербург вошел в тридцатку городов-участников эстафеты, наряду с Москвой, Симферополем, Ростовом-на-Дону и Грозным. Универсиада-2019 стартует 2 марта. 

Фото: ЗакС Петербурга 

Теги: вячеслав макаров , универсиада
Категории: Лента новостей Новости СПб

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