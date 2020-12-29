Вячеслав Макаров поддержал массовые купания на Крещение вопреки позиции руководства РПЦ

Руководство РПЦ рекомендует россиянам воздержаться от крещенских купаний в этом году из-за высоких рисков для здоровья в условиях коронавируса. Смольный придерживается другой точки зрения, а спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров поддерживает стремление граждан окунуться в прорубь.

С предостережением в эфире телеканала "Россия 24" выступил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. По его словам, у множества россиян из-за продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции сильно ослаблен иммунитет, и погружение в ледяную воду может нанести серьезный вред их здоровью. Митрополит считает, что "сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", и советует отказаться от купания на Крещение 19 января.

Для Северной столицы этот вопрос стоит особенно остро, так как город занимает вторую строчку среди российских регионов по заболеваемости COVID-19, а в оперативном штабе фиксируют резкие скачки количества случаев заражения в сутки. Первый всплеск произошел 4 января, когда число заболевших составило 3657 человек, превысив аналогичный показатель по Москве. Накануне, 16 января было зарегистрировано 3316 случаев заражения коронавирусом, а в общей сложности, по данным на 17 января, с начала пандемии в Петербурге заболело 297 477 граждан.

По информации координационного совета по борьбе с инфекцией, в ближайшие дни город может столкнуться с очередным ростом заболеваемости. Как отмечают специалисты, это связано с тем, что заканчивается средний инкубационный период коронавируса после праздничных выходных. Петербуржцы стали активнее и теснее контактировать с коллегами на работе, людьми в транспорте и общественных местах, что приведет к увеличению случаев заражения.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в городе, в Смольном заявили, что традиционные купания в проруби на праздник Крещения отменять из-за пандемии не планируется. По словам вице-губернатора Евгения Елина, "купания точно будут". При этом в качестве антикоронавирусных мер, как уточнили в пресс-службе замглавы города, предлагается обеспечить не менее двух квадратных метров на человека в помещениях для переодевания.

Не видит угрозы для здоровья петербуржцев и председатель ЗакСа Вячеслав Макаров, который заявил о намерении "купаться и плавать в этот день". На брифинге в Мариинском дворце 13 января спикер отметил, что ежегодно в крещенских купаниях принимают участие тысячи человек, для которых это крайне необходимо, несмотря на обстоятельства.

"Это великий праздник. Это не просто ритуал, это уже вошло в норму жизни. Ничто нас не может выбить из седла", – заявил Макаров.

Заявление было сделано на фоне критики со стороны общественников и журналистов о недостаточной организации процесса вакцинации населения Северной столицы: в настоящее время в городе наблюдается острая нехватка препарата. По данным на 15 января, Санкт-Петербург получил дополнительно 42 692 вакцины, а до конца января планируется поступление еще 66 000 доз. Учитывая, что в городе проживает более 5 миллионов человек, о готовности местных властей к массовой вакцинации населения, которую Владимир Путин поручил начать 18 января, говорить не приходится.

В политическом экспертном сообществе считают, что Кремль рассчитывает на слаженные и скоординированные действия властей в регионах по организации процесса, так как промышленность, со своей стороны, "не только выполнила все обещанные нормативы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины", которая уже продемонстрировала свою эффективность.

В первую очередь, согласно поручению главы государства, прививать необходимо людей из группы риска, врачей и учителей. Из-за ограниченного количества поступающего в Северную столицу препарата очередь на вакцинацию расписана на несколько недель вперед. В то же время в первых рядах привившихся оказались депутаты Заксобрания. Как писали СМИ, прививку уже сделали члену фракции "Яблоко" Михаилу Амосову и представителю "Единой России" Андрею Анохину.

Уже сейчас в социальных сетях и экспертном сообществе звучат опасения по поводу массовых купаний на Крещение на фоне низких темпов вакцинации и высоких показателей заболеваемости в Санкт-Петербурге. В числе прочего, иллюстрацией неоднозначной ситуации служат и противоречия в установках, звучащих от РПЦ и санитарных экспертов, с одной стороны, и руководством Смольного и ЗакСа – с другой. Впрочем, судить о реальном влиянии крещенских купаний на эпидемиологическую ситуацию в регионе, можно будет по истечению 1-2 недель после проведения праздничных мероприятий.

Фото: Piter.tv