Ввоз в Россию незарегистрированных лекарств из списка ВОЗ для сбыта может стать наказуемым

Госдума одобрила законопроект в первом чтении.

Ввоз в Россию незарегистрированных лекарств из списка ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для сбыта может стать наказуемым. В первом чтении депутаты Госдарственной Думы приняли проект, согласно которому ввоз на территорию страны таких препаратов и медицинских изделий будет криминализирован. Речь идет об административной или уголовной ответственности. Правки будут внесены в примечания к статье 238 УК РФ и статье 6.22 КОАП. Сейчас в этих документах говорится о том, что действие статей не распространяется на сбыт или ввоз в РФ для сбыта незарегистрированных лекарств и медизделий, которые не производятся в РФ в том случае, если указанные лекарственные средства или медицинские изделия рекомендованы к применению экспертами ВОЗ.

....Формулировка фактически декриминализирует ввоз в РФ и дальнейший сбыт незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена, поскольку ВОЗ не ведет перечней, которые бы имели идентичное название: "рекомендованные ВОЗ лекарственные средства и медицинские изделия. пояснительная записка

Авторы проекта напомнили коллегам о том, что в ВОЗ существует примерный перечень основных лекарственных средств, в котором содержатся международные непатентованные наименования без привязки к конкретному лекарственному препарату и его производителю. При этом правовая неопределенность не может позволить омпетентным органам принять обоснованное процессуальное решение, если будут выявлены факты оборота таких лекарств и изделий.

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Фото и видео: Telegram / Дума ТВ