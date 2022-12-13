Глава Сербии напомнил о давлении Запада на Белград.

Вучич заявил, что постарается выстоять без санкций против России. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед местными парламентариями в Народной Скупщине. Политик отметил, что не знает, сколько еще власти страны смогут выдерживать давление Запада по этому вопросу. Однако чиновник стараются выстоять как можно дольше. Таким образом лидер страны отметил на вопрос заместителя председателя "Партии свободы и справедливости" Мариники Тепич, которая призвала Вучича ввести "хотя бы один пакет санкций против России". Речь идет о тех лицах, которые принимают в Москве решения.

Пока можем выдерживать без санкций, думаю, что будет честно выдержать без санкций. Не знаю до каких пор сможем, но как видите мое "не знаю" стоит намного больше. Александр Вучич, президент Сербии

Политик напомнил о том, что сербская борьба с внешними ограничениями длится уже около года, а чье-то точное "да" продлилось только до 3 апреля (момент выборов в парламент в 2022 году).

Вучич: Запад угрожает Сербии отказом от приема в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Александар Вучић